Что делать, если любимые джинсы не сходятся на талии: любопытный лайфхак

Многим из нас случалось так: уже давно не носившиеся старые джинсы вдруг становятся слишком узкими из-за того, что вы выросли или набрали вес. Но что делать, когда вдруг вам немедленно нужно отправиться куда-нибудь, и все остальные штаны уже заняты? Не переживайте, у нас есть для вас полезный лайфхак.

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Заменить старые джинсы на больший размер – это, конечно, лучший способ, говорит блоггер China Renee. Впрочем, иногда у нас нет такой возможности, и нам нужно действовать быстро. Вот как это сделать:

Возьмите резинку для волос и протяните ее сквозь петлю на ремне или в петле, где обычно застегивается пуговица. Закрепите резинку, сделав узелок на одном из ее концов, а другой конец выберите кнопку. Если нужно еще больше расширить джинсы, вы можете сделать несколько петель на кнопке с помощью резинки. Чем больше петелек, тем сильнее будет затянута талия брюк.

Конечно, эта конструкция с резинкой для волос будет видна, поэтому вы можете прикрыть ее небольшим пуловером или рубашкой. Однако этот трюк – это временный выход, и на будущее, возможно, следует подумать о поиске джинсов по большему размеру. Но этот лайфхак может спасти вас в случае "модного экстрима".

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