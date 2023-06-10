Что делать, если ноутбук начал шуметь громче: названная причина

Со временем, каждый владелец ноутбука может столкнуться с повышенным шумом, исходящим от его устройства. Предлагаем узнать о возможных причинах этого явления и о советах по решению этой проблемы.

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Если вы недавно приобрели новый ноутбук, то шум, вероятно, является естественным звуком, возникающим вследствие работы внутреннего вентилятора. Однако, если ваше устройство имеет больше года и раньше не удаляло такой шум, то возможно, ему нужна чистка системы охлаждения от пыли.

Часто такая проблема возникает из-за накопления пыли в отверстиях устройства. Компоненты ноутбука нагреваются, и вентиляторы пробуют понизить температуру поверхностей.

Как устранить эту проблему? Вам нужно просто очистить компоненты устройства от небольших жестких частиц. Иногда этого можно добиться, просто подставив трубку работающего пылесоса к вентиляционным отверстиям ноутбука.

Если это действие не помогает, может потребоваться разобрать ноутбук. Однако, в этом случае лучше доверить эту работу специалистам сервисного центра, поскольку шум может вызвать не только пыль, но и неисправность отдельных компонентов. Важно показать устройство профессионалам для анализа и ремонта.

Напомним, ранее мы писали о том, нужно ли выключать ноутбук после использования.

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