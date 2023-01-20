Что делать, если смартфон сильно нагревается: причины и решение проблемы

При использовании телефон может сильно нагреваться в верхней части. Этот "недуг" проявляется из-за долгого общения, в частности через мессенджеры Viber, Telegram, Skype и другие программы.

Среди причин может быть и просмотр видео, сайтов, соцсетей. Кроме этого, спровоцировать перегревание может и длинная игра.

Вероятно, в таком случае проблемы есть с сенсорной системой. Поскольку идет большая нагрузка на смартфон, как следствие – перегревание.

Если есть проблемы с сильным нагреванием задней крышки смартфона, то это дело в аккумуляторе.

Эксперты советуют не пользоваться одновременно несколькими тяжелыми программами. Так вы снизите нагрузку на ваш гаджет.

Что будет, если телефон заряжать 3-4 раза в день

Специалисты убеждены, что частое зарядка батареи не навредит вашему телефону. Поэтому смело ставьте его на зарядку столько раз, сколько нужно.

Огромным плюсом является то, что гаджет не выключится в нужный момент. Таким образом вы еще и продлите жизнь смартфона.

Однако важно помнить, что не нужно заряжать телефон до 100% и не сажайте до 0%. Это точно навредит батарее. Поскольку современные литиево-ионные батареи имеют фиксированное количество циклов полной разрядки.

Что делать, если телефон стал быстро садиться

Есть три основные причины, почему телефон быстро разряжается. Среди них:

1. Смартфон очень быстро разряжает высокая яркость экрана, "живые" обои, программы, тратящие заряд, виджеты, игры и т.д. Поэтому необходимо скорректировать настройки экрана и удалить ненужные программы.

2. Механические повреждения или вздутие аккумулятора. В этих вариантах нужно обратиться в сервис.

3. Аккумулятор исчерпал свой ресурс, поэтому его нужно будет заменить.

Напомним, что при зарядке смартфона от павербанка есть определенные правила. Благодаря этому ваш гаджет будет хорошо функционировать.

Аккумулятор телефона может быстро разряжаться из-за одной распространенной ошибки, которую допускают пользователи. Это приводит к износу компонентов вашего гаджета.

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