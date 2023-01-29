Что делать, если трубы забиты накипью: сантехники поделились простым трюком

Как почистить канализацию дома - как почистить забившиеся трубы

В кухонной раковине и ванне накапливаются остатки пищи и известковые отложения. В результате засоряется и забивается канализация.

Больше не нужно использовать агрессивные химикаты и разные дорогие средства. Поскольку сантехники рассказали об одной хитрости, быстро преодолеющей эту проблему. Об этом пишет Sante+.

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Известняк, образующийся в трубах, происходит прямо от жесткой воды. Когда она течет через ваши трубы, известняк оседает на стенах. С течением времени эти отложения затвердевают, образуя пробку. В результате затрудняется прохождение воды, и ваши трубы забиваются.

Как очистить трубы, забитые накипью

Прочистить канализацию не так уж сложно. Прежде всего, нужно найти источник проблемы, а затем перейти к решению. Ниже читайте несколько советов по преодолению накипи и прочистке труб:

1. Очистите трубы от накипи горячей водой. Если ваш ливень закупоривается, ваш первый шаг – залить его кипятком. Иногда этого может быть достаточно, чтобы прочистить трубы.

Доведите воду до кипения на плите или нагрейте с помощью чайника.

Вылейте кипяток прямо в сток раковины.

Запустите кран, чтобы увидеть, гладко ли течет вода.

Если нет, повторите процесс.

Важно! Если дренажная труба прикреплена к ПВХ трубам, не применяйте этот трюк. Кипящая вода повреждает и плавит пластик.

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2. Удалите известковые отложения белым уксусом и пищевой содой. Это природное решение поможет прочистить ваши трубы.

Ингредиенты:

Чашка пищевой соды – 200 г.

Чашка белого уксуса – 200 мл.

Стакан крупной соли – 200 г.

Чашка воды – 200 мл.

Пошаговый способ удаления накипи в трубах:

1. Сначала вылейте кастрюлю с кипятком в канализацию.

2. Влейте белый уксус, пищевую соду и крупную соль.

3. Добавьте чашку горячей воды.

4. Оставьте на 5-10 минут.

5. Снова залейте кипятком и эта смесь создает мощную реакцию для устранения остатков накипи.

Как прочистить кухонную раковину

Если кухонная раковина засорилась, то есть несколько простых способов очистить ее:

1. Очистите сифон:

Поставьте пустое ведро под сифоном.

Открутите сифон.

Удалите все остатки руками, но надевайте обязательно перчатки.

Очистите небольшим количеством мыла.

Прикрутите сифон на место.

2. Попробуйте "змею сантехника" для удаления накипи и вантуз.

Напомним, что почистить канализацию в ванной или на кухне поможет кофейная гуща и кипяток. Она является эффектным очищающим средством, отлично борющимся с известковым налетом.

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