Что делать, если трубы забиты накипью: сантехники поделились простым трюком
В кухонной раковине и ванне накапливаются остатки пищи и известковые отложения. В результате засоряется и забивается канализация.
Больше не нужно использовать агрессивные химикаты и разные дорогие средства. Поскольку сантехники рассказали об одной хитрости, быстро преодолеющей эту проблему. Об этом пишет Sante+.
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Известняк, образующийся в трубах, происходит прямо от жесткой воды. Когда она течет через ваши трубы, известняк оседает на стенах. С течением времени эти отложения затвердевают, образуя пробку. В результате затрудняется прохождение воды, и ваши трубы забиваются.
Как очистить трубы, забитые накипью
Прочистить канализацию не так уж сложно. Прежде всего, нужно найти источник проблемы, а затем перейти к решению. Ниже читайте несколько советов по преодолению накипи и прочистке труб:
1. Очистите трубы от накипи горячей водой. Если ваш ливень закупоривается, ваш первый шаг – залить его кипятком. Иногда этого может быть достаточно, чтобы прочистить трубы.
- Доведите воду до кипения на плите или нагрейте с помощью чайника.
- Вылейте кипяток прямо в сток раковины.
- Запустите кран, чтобы увидеть, гладко ли течет вода.
- Если нет, повторите процесс.
Важно! Если дренажная труба прикреплена к ПВХ трубам, не применяйте этот трюк. Кипящая вода повреждает и плавит пластик.
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2. Удалите известковые отложения белым уксусом и пищевой содой. Это природное решение поможет прочистить ваши трубы.
Ингредиенты:
- Чашка пищевой соды – 200 г.
- Чашка белого уксуса – 200 мл.
- Стакан крупной соли – 200 г.
- Чашка воды – 200 мл.
Пошаговый способ удаления накипи в трубах:
1. Сначала вылейте кастрюлю с кипятком в канализацию.
2. Влейте белый уксус, пищевую соду и крупную соль.
3. Добавьте чашку горячей воды.
4. Оставьте на 5-10 минут.
5. Снова залейте кипятком и эта смесь создает мощную реакцию для устранения остатков накипи.
Как прочистить кухонную раковину
Если кухонная раковина засорилась, то есть несколько простых способов очистить ее:
1. Очистите сифон:
- Поставьте пустое ведро под сифоном.
- Открутите сифон.
- Удалите все остатки руками, но надевайте обязательно перчатки.
- Очистите небольшим количеством мыла.
- Прикрутите сифон на место.
2. Попробуйте "змею сантехника" для удаления накипи и вантуз.
Напомним, что почистить канализацию в ванной или на кухне поможет кофейная гуща и кипяток. Она является эффектным очищающим средством, отлично борющимся с известковым налетом.
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