Что делать пенсионеру, если ему пришла повестка: объяснение юриста

Граждане, достигшие 60-летнего возраста и исключенные из военного учета, иногда могут получать повестки от территориальных центров комплектования. Следует знать, как правильно действовать в таком случае согласно закону.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян. Важно понимать, что лица пенсионного возраста уже не военнообязанны и должны быть сняты с учета в ТЦК. Однако во избежание административной ответственности в виде штрафа на полученную повестку необходимо отреагировать и явиться в ТЦК.

Читайте также: Новые правила бронирования утвердил Кабмин: кому не дадут отсрочку

Адвокат отмечает, что в таком случае ТЦК не имеет права:

Направлять лицо на военно-врачебную комиссию

Осуществлять мобилизационные мероприятия

Визит в ТЦК в такой ситуации требуется только для подтверждения статуса лица, исключенного из военного учета.

Напомним, ранее юрист рассказал, что делать, если вас силой забрали в ТЦК.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!