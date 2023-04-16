Что делать со скорлупой от пасхальных яиц: почему ее не выбрасывают

Скорлупу от съеденных пасхальных яиц лучше не выбрасывать, особенно если это освященные крашенки. Издавна принято собирать остатки от яиц, которые готовились к Пасхальным праздникам.

Чтобы утилизировать скорлупу, следует собрать их и на третий день после Пасхи закопать в саду или на огороде. Считается, что тогда урожай будет богатым. Скорлупу можно закапывать и в горшки с цветами, если у вас нет сада или огорода.

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Издавна скорлупу из освященных в церкви яиц использовали как защитный оберег от бед и болезней. Для этого ее измельчали пальцами и складывали маленький мешочек из хлопчатобумажной ткани красного цвета. Этот мешочек укладывать детям под подушки, чтобы вешали у входа в дом.

Скорлупу пасхальных яиц еще клали в изголовье на постели больному. Люди верили, что это помогает исцелиться.

Для привлечения удачи скорлупу ломали на мелкие кусочки левой рукой, приговаривая: "Сколько мелких частей – столько у меня будет удачей наполненных дней". После ритуала скорлупу прятали в тайное место и хранили до следующего праздника Пасхи.

Церковники отмечают, что в скорлупе пасхальных яиц ценного ничего нет. Освящая продукты в пасхальных корзинах, священник только благословляет их. Поэтому они не становятся какими-либо священными.

Однако, если вы клеили или лепили на пасхальные яйца изображения с ликами святых, тогда следует скорлупу отнести к храму – там ее утилизируют по церковным правилам.

Напомним, что запреты и предрассудки в Украине сыграли значительную роль в формировании культурной самобытности страны. Поэтому UAportal рассказывает о наиболее распространенных предрассудках и запретах, которые существуют в украинском обиходе и семейной жизни.

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