Что добавить к квашеной капусте, чтобы ее вкус стал неповторимым
Квашеная капуста известна своей полезностью и отличным вкусом, что позволяет разнообразить осенне-зимнее меню. Но вы можете еще больше подчеркнуть его вкус и сделать более интересным и пикантным.
Обычно во время квашения капусты к ней добавляют морковь, поскольку эти два овоща прекрасно сочетаются. Как можно создать разнообразный овощной ассорти с капустой, пишет сайт "На пенсии".
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Но если вы хотите расширить обычный вкус, мы предлагаем вам несколько неординарных вариантов:
- Яблоки – добавят капусту сочности и аромата. Рекомендуется выбирать малосладкие и плотные сорта, такие как Голден, Ренет Симиренко и другие.
- Виноград – сделает закуску незабываемой и придаст ей изысканную сладость.
- Свекла – украсит капусту ярким цветом и придаст вкус.
- Редька сделает закуску пикантной и еще более полезной, измельчая ее на крупной терке.
- Перец чили или халапеньо – насытят блюдо остротой и согреют в холодное время.
- Имбирь – придаст капусте восточный вкус и повысит аппетит.
Вы можете смело экспериментировать и наслаждаться невероятными вкусовыми сочетаниями. Кроме того, это приведет к обогащению полезных свойств этой популярной закуски, что всегда важно.
Напомним, ранее мы писали о том, как правильно законсервировать щавель для зеленого борща. А также советуем обратить внимание на рецепт битых огурцов.
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