Что добавить при стирке полотенец, чтобы они стали мягкими и обладали приятным ароматом

Как постирать полотенца, чтобы они стали мягкими и с хорошим запахом

Полотенца нужно стирать правильно, ведь неприятный запах может сохраниться даже после стирки. Чтобы этого избежать и придать вещам приятный аромат, можно добавить несколько натуральных средств в стиральную машину перед стиркой полотенец. Добавьте их в порошок, чтобы сделать мягкими полотенца.

Если вещи обладают неприятным запахом даже после стирки, причиной, скорее всего, является сама стиральная машина. Ее нужно регулярно очищать, чтобы этого избежать. Делать это нужно раз в месяц.

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Чтобы полотенца после стирки не выделяли неприятный запах и стали мягкими и пушистыми, добавьте в отсек для порошка чашку уксуса. Запустите стирку без полоскания и отжима. Когда машинка закончит цикл стирки, добавляем в нее пол стакана соды и ставим режим полоскания и отжима.

Перед стиркой полотенца можно побрызгать из пульверизатора лавандовой водой. Она обладает невероятно приятным ароматом.

Сделать полотенца мягкими, пушистыми и ароматными можно с помощью цитрусового масла. Смешайте чашку уксуса, чашку соды и 20 капель цитрусового масла, добавьте к порошку и запустите стирку.

Раньше мы писали о режиме стиральной машинки, который лучше не использовать, чтобы вещи не оставались грязными после стирки, а также что делать после стирки, чтобы в стиральной машине не появились плесень и плохой запах.

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