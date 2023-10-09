Что добавить в борщ, чтобы он стал гораздо вкуснее: неожиданный лайфхак от бабушек

Борщ, имеющий ароматный вкус и насыщенный цветной вид, всегда был одним из самых любимых блюд в украинской кухне. Для его приготовления требуются стандартные ингредиенты, такие как мясо, овощи, специи и зелень.

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Однако существует один секрет, который в некоторых случаях делает вкус борща еще насыщеннее и выразительнее. Этот хитрый лайфхак поможет вам создать идеально вкусный борщ, и мы поделимся им вместе с FoodOboz.

Если вы хотите, чтобы ваш борщ был еще вкуснее, попробуйте добавить в него небольшой кусочек сливочного масла. Этот неожиданный ингредиент может сделать первое блюдо более нежным, насыщенным и гармоничным по вкусу, а также поможет объединить другие компоненты борща между собой. Многие опытные кулинары уже давно используют эту уловку.

Лучшее время для добавления сливочного масла в борщ является конец приготовления этого блюда. Это придаст борщу насыщенности и аппетитности.

Относительно количества сливочного масла оно зависит от объема вашей кастрюли. Для стандартного количества борща хватит примерно 80 г сливочного масла. Это количество можно разделить пополам: одну половину можно добавить во время пассерования овощей, а другое – в готовый борщ.

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