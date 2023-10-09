Що додати в борщ, щоб він став значно смачніше: неочікуваний лайфхак від бабусь

Борщ, який має ароматний смак і насичений кольоровий вигляд, завжди був однією з найулюбленіших страв в українській кухні. Для його приготування потрібні стандартні інгредієнти, такі як м'ясо, овочі, спеції та зелень.

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Проте існує один секрет, який в деяких випадках робить смак борщу ще більш насиченим і виразним. Цей хитрий лайфхак допоможе вам створити ідеально смачний борщ, і ми поділимося ним разом з FoodOboz.

Якщо ви хочете, щоб ваш борщ був ще смачнішим, спробуйте додати до нього невеликий шматочок вершкового масла. Цей неочікуваний інгредієнт може зробити першу страву більш ніжною, насиченою і гармонійною за смаком, а також допоможе поєднати інші компоненти борщу між собою. Багато досвідчених кулінарів вже давно використовують цей хітрощ.

Найкращим часом для додавання вершкового масла в борщ є кінець приготування цієї страви. Це додасть борщу насиченості і апетитності.

Щодо кількості вершкового масла, вона залежить від об'єму вашої каструлі. Для стандартної кількості борщу вистачить приблизно 80 грамів вершкового масла. Цю кількість можна поділити навпіл: одну половину можна додати під час пасерування овочів, а іншу - до готового борщу.

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