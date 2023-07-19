Что добавить в шарлотку, чтобы выпечка получилась невероятно пышная

Не все хозяйки могут похвастаться пышной шарлоткой. Выпечка часто может получаться взбитой и плоской.

Впрочем, опытные хозяйки имеют свои секреты, как сделать шарлотку пышной. И дело не только в разрыхлителе для теста.

Для приготовления классической шарлотки требуются:

сахар – 150 г;

мука – 170 г;

яйца – 3 шт.;

яблоки – 400 г.

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Сначала нужно взбить яйца с сахаром до пышной пены. После этого можно добавлять муку и аккуратно перемешивать лопаткой.

При введении муки также нужно добавить чайную ложку разрыхлителя. Впрочем, чтобы достичь максимального великолепия следует насыпать на дно формы для выпекания крахмал.

Именно этот ингредиент уберет лишнюю влагу, благодаря чему шарлотка получится легкой и пышной. Сверху на крахмал нужно выложить изрезанные яблоки, залить тестом и выпекать 30 минут при 180 градусах.

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