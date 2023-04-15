Что категорически нельзя делать на кладбище, чтобы не навлечь беды

Что нельзя делать на кладбище – посещение кладбища после Пасхи – когда нельзя ходить на кладбище

Кладбища – мистические и энергетически сильные места. Здесь важно соблюдать определенные ритуалы и соответственно вести себя.

В частности, на кладбище нельзя приходить после заката и не ходить в большие церковные праздники. Что категорично нельзя делать на кладбище, читайте в материале UAportal.

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Что категорически запрещено делать на кладбище православным верующим

1. На кладбище нельзя приходить после того, как зашло солнце. Поскольку день – время для живых, а ночь – время мертвых. Поэтому, посещая кладбище ужина или ночью, можно потревожить покой усопшего или даже разгневать его.

2. Нельзя посещать кладбища на большие церковные праздники, ведь для этого есть специальные дни.

3. Нельзя поднимать из могилы вещи. В народе считают, что все вещи, лежащие на могиле, принадлежат покойнику. Также запрещено забирать с собой упавшую на кладбище вещь. Если что-то уронили – не надо поднимать.

4. Беременным женщинам нельзя приходить на кладбище. Существует поверье, что у ребенка может поселиться чужая душа или мертвецы заберут родившегося ребенка к себе.

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5. На кладбище нельзя слишком радоваться или тосковать. В народе говорят, что нельзя очень переживать и огорчаться, поскольку покойнику станет очень жаль и он будет стараться, чтобы уберечь родного человека от беды, забрав его к себе.

6. Нельзя идти на могилу к усопшему в день его рождения и в день ангела.

7. На кладбище нельзя считать деньги, поскольку вы можете на себя навлечь финансовые проблемы и нищету.

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Напомним, что запреты и предрассудки в Украине сыграли значительную роль в формировании культурной самобытности страны. Поэтому UAportal рассказывает о наиболее распространенных предрассудках и запретах, которые существуют в украинском обиходе и семейной жизни.

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