Что нельзя делать, чтобы не потерять полезные свойства чая с лимоном

Как делать чай с лимоном, чтобы он был полезен

Многие любят пить чай с лимоном. Так он становится вкуснее и придает организму энергию, а также насыщает его витаминами и массой питательных веществ. Лимон усиливает тонизирующие свойства чая, а танин и витамин C обеспечивают бодрящий эффект и борются с первыми симптомами простуды.

Однако чтобы напиток не потерял все полезные свойства, при его приготовлении нужно знать одну важную вещь. Если лимон попадает в кипящую воду, то он теряет свои питательные свойства, улетучиваются витамин С и ферменты, а напиток становится обычным чаем со вкусом лимона.

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Просто отрезав кусочек лимона и положив его в уже приготовленный напиток, вы лишаете себя всей полноты вкуса чая с лимоном. Наиболее ценной частью лимона является цедра, ее не следует срезать. В ней содержится не только полезные вещества, но и потрясающие вкусовые качества.

Если не хотите употреблять магазинные лимоны с цедрой, то фрукт нужно правильно обработать. Для этого поместите лимон в емкость с водой и оставьте там на 10 минут. Затем возьмите чистую губку, сверните жесткой стороной и начинайте обработку. После чего удалите остатки жидкости с помощью бумажного полотенца, зафиксируйте пленку лимон и отправьте на ночь в морозильную камеру.

Утром измельчите целый фрукт на терке и снова заморозьте его в формочках для льда. Уже через несколько часов вы сможете устроить с таким лимоном вкуснейшее, а, главное, полезное чаепитие.

Кроме того, следует отметить, что не следует долго хранить разрезанный лимон, ведь витамин C реагирует на свет и кислород. Порезанный лимон, долго находящийся на воздухе, теряет свою витаминную ценность.

Напомним, ранее мы писали о том, какие 3 специи добавляют чай, чтобы сделать его полезным для здоровья.

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