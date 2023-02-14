Что нельзя делать, чтобы омлет не пал и не подгорел

Омлет очень популярный завтрак, готовится быстро и легко, а белок насыщает энергией на весь день. Однако часто при приготовлении этого блюда неопытные повара допускают одни и те же ошибки. Как правильно приготовить омлет, чтобы он не подгорел и не пал, читайте в нашем материале.

Омлет можно готовить на молоке, с мукой, с добавлением мяса, овощей и зелени и сливочного масла. Его можно приготовить на сковороде под крышкой, в духовке, на пару или воде. Вариантов приготовления омлета множество, но если вы хотите получить идеальную структуру и внешний вид, стоит знать, почему омлет падает и как сохранить его великолепие.

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Если жарить омлет на сливочном масле – он будет вкуснее и ароматнее. Можно использовать и растительное масло, но лучше не брать или спрэд.

Вместо молока в омлет можно добавить бульон, кефир и даже сметану. Соотношение яиц и жидкости должно быть 1:2 – на каждое яйцо требуются 2 столовые ложки жидкости. Специи добавляют при замешивании. Обычно это укроп, петрушка, розмарин, майоран, базилик или смесь трав.

Если вы готовите омлет на паровой бане, то блюдо готовится на одной стороне, а если это простая сковорода, его нужно перевернуть, чтобы он поджарился внутри и получил золотистую корочку.

Чтобы омлет не оседал, нужно соблюдать температурный режим и постепенно уменьшать огонь. 4-5 минут готовим его под крышкой, после чего снимите ее

Вот 3 основных ошибки, которые допускаются при приготовлении омлета:

Слишком холодное молоко. Оно должно быть комнатной температуры, чтобы добиться великолепия. Холодное молоко сделает омлет жестким и оно опадет; Использовать следует 50% яиц, 50% молока. Изменение пропорций приводит к оседанию омлета и твердости, если это не предусмотрено в рецепте; Слишком высока температура приготовления. Омлет в сковороде или пару нужно готовить на среднем огне. При очень высокой температуре белок схватится очень быстро и не успеет подняться.

Омлет можно снимать с плиты, когда на нем уже появилась золотая корочка и не осталось редких участков белка или желтка. Готовый омлет на муке будет упругим при нажатии.

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