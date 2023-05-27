Что нельзя делать в медучреждении: 10 больничных примет

Больничные запреты - что нельзя делать в больнице пациентам и персоналу

Медики и пациенты иногда придерживаются больничных примет. Эти предрассудки не имеют никакого научного подтверждения, но распространены даже среди профессионалов.

Одной из таких примет является то, что медработников нельзя хвалить во время работы. Иначе – перехвалите, а затем во время процедур врач или медицинская сестра могут ошибиться.

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Когда тяжелобольному перестилают постель на кровати, то подушку на тумбочку класть не надо. Приметы указывают, что так ухудшится состояние здоровья пациента.

Кроме этого, запрещено кормить птиц, прилетающих к окнам плат в медучреждении.

Также работники больницы считают, что хирургические инструменты ни в коем случае нельзя упускать на пол, потому что операция будет сложной.

Если же пожелать врачам и медсестрам "Спокойного дежурства", покоя точно не будет.

Пациентам нельзя ничего забывать в палате во время выписки, иначе вернетесь еще раз сюда.

На больничной койке запрещено заниматься рукоделием. Если шить, вязать или вышивать, то это "привязывает" пациента в больницу.

Согласно народным приметам, чтобы не долго задерживаться в больнице, не нужно переходить на другую освободившуюся в палате кровать.

В день выписки нужно перевернуть свой матрас, тогда вы никогда больше не попадете в больницу.

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Напомним, что запреты и предрассудки в Украине сыграли значительную роль в формировании культурной самобытности страны. Поэтому UAportal рассказывает о наиболее распространенных предрассудках и запретах, которые существуют в украинском обиходе и семейной жизни.

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