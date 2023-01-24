Что нельзя добавлять в деруны, чтобы они получились пышными: советы шеф-повара

Что нельзя добавлять в деруны, чтобы они были рыхлыми

Не всегда драники получаются идеальными, пышными, нежными внутри и с мягкой корочкой. Это традиционное блюдо, рецепт которого передают из поколения в поколение.

И хотя, на первый взгляд, это блюдо из минимального количества ингредиентов кажется простым – у некоторых поваров драники получаются серыми, тонкими или совсем не держат форму и разваливаются. Основные ошибки заключаются в неправильно приготовленном картофельном тесте, поэтому драники "падают" во время жарки или запекания.

Чтобы готовить пышные драники по одному из классических рецептов, нужно знать, что добавить в драники, чтобы они не темнели и как приготовить их правильно и вкусно.

Драники – это универсальное блюдо, для которого подойдет любая начинка. Вы можете использовать мясной фарш по вашему вкусу, натертый твердый сыр, соленый сыр, мелко нарезанную копченую колбасу или ветчину.

Как правильно готовить драники: что советуют шеф-повара

В тесто обязательно нужно добавить натертую на терке или перекрученную на мясорубке луковицу. Она сохранит цвет картофеля во время жарки и сделает блюдо вкуснее.

Драники можно готовить и без яиц. Для этого добавьте 4 столовые ложки муки на 800 граммов картофеля. Муку можно взять пшеничную или сделать микс из ваших любимых видов, в зависимости от желаемого вкуса.

Тесто для драников можно хранить не более часа даже в холодильнике, а готовое тесто лучше вообще не хранить. Даже если вы добавили в тесто луковицу, при длительном хранении оно потемнеет, поэтому не готовьте заранее тесто.

Если вы сделали слишком большие драники и поставили сковороду на большой огонь, они просто не успеют пропекаться и могут подгореть. Чтобы драники не получались сырыми внутри, делайте их тонкими и жарьте только под крышкой на минимальном огне. Также следует натирать ингредиенты на тесто на мелкой терке, ведь чем больше фракция картофеля, тем больше времени нужно на приготовление.

Драники могут разваливаться, если картофель дал слишком много сока и в тесте мало яиц, или картофель с низким содержанием крахмала. Слейте лишнюю жидкость из теста и хорошо перемешайте натертый картофель и вбейте в него сырое яйцо, чтобы драники не разваливались. Также можно добавить несколько ложек крахмала.

Чтобы приготовить драник с мясом, воспользуйтесь следующим советом: выложите ложку теста на сковороду и накройте крышкой буквально на минуту. Как только тесто схватится немного, на него положите начинку, а сверху запечатайте драник еще одной ложкой теста. После чего сковороду снова следует накрыть крышкой и жарить драники до румяной корочки.

Если драники получились резиновыми – вы добавили слишком много муки, если драники слишком тонкие – в тесте было много лишней жидкости.

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Какими должны быть правильные драники

Правильные драники должны быть мягкими, пышными и румяной хрустящей корочкой. Правильные драники должны быть белого цвета и иметь нежную структуру и не быть сырыми или резиновыми.

Чтобы приготовить действительно пышные драники – посолите натертый картофель и дайте ему постоять несколько минут. Слейте жидкость, которую выделит картофель, после чего добавьте в тесто несколько ложек муки или крахмала.

К тому же в тесто для драников желательно добавлять не одно, а два яйца. Они сделают тесто более редким, поэтому опять же можно либо слить лишнюю жидкость, которую выделит картофель, либо добавить в тесто несколько ложек муки или крахмала.

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Классический рецепт деревьев

1 кг сырого картофеля натереть на мелкой терке;

Добавить 2 яйца;

Соль, молотый перец по вкусу;

Добавить натертую на терке луковицу;

Добавить 4 столовые ложки муки;

Перемешать ингредиенты и жарить драники на среднем огне под крышкой до румяной корочки;

Подавать с чесноком и сметаной.

Если будете добавлять фарш, то его тоже нужно посолить и приправить. По желанию можно добавить в фарш натертую на терке луковицу или мелко нарезанную свежую зелень.

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