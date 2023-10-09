Что нужно сделать перед сном, чтобы утро точно было хорошим: 10 советов

Что делать перед сном, чтобы легче вставать утром

Следуя этим советам, вы можете создать благоприятные условия для восстановления сил во сне и начать новый день с энергией и эффективностью.

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Профессиональные планировщики и организаторы известны своим умением создавать условия для спокойного утреннего пробуждения. Вот некоторые полезные советы от экспертов Good Housekeeping, которые помогут вам настроить свой вечерний ритуал:

Профессиональный организатор Джеффри Филипп рекомендует убирать гостиную перед сном. Он исправляет подушки, расставляет вещи по местам, чтобы утром вы просыпались в чистом и аккуратном пространстве, что может положительно повлиять на ваш день. Уборка рабочей поверхности: Эксперт Мэтт Байер отмечает важность чистой рабочей поверхности. Отлично организованное рабочее место помогает вам установить приоритеты и сделать ваш день более продуктивным. Завершение хозяйственных работ: Завершите небольшие хозяйственные работы, такие как выброс мусора и уборка раковины, чтобы утром вы не отвлекались этими делами. Подготовка на следующий день: Подготовьте все необходимое на завтра. Разложите спортивную одежду для занятий в спортзале, приготовьте школьные обеды и завтраки для себя и детей. Проверьте кошелек, ключи и другие необходимые вещи. Уборка пола: Перед сном убедитесь, что ваш пол свободен от помех, о которых можно споткнуться ночью. Храните обувь в шкафу, игрушки в корзине, книги на полке. Сборка одежды: Обеспечьте, чтобы ненужная одежда не оставалась разбросанной по комнате. Даже если вы просто повесите его на крючки, это выглядит лучше, чем беспорядок. Выбрасывание грязной одежды: Если вы рассматриваете идею раздеться и улететь спать, оставив одежду на полу, вам следует подумать дважды. Профессиональный организатор Амелия Мейена советует бросать грязную одежду в корзину, чтобы избежать беспорядков. Приготовление одежды на завтра: Рассмотрите, чтобы ваш завтрашний наряд был готов и подготовлен. Это поможет вам избежать спешки и стресса с утра. Список дел на завтра: Составьте список задач, которые необходимо выполнить на завтра. Выберите 5-7 самых важных дел и распланируйте их. Удаление техники: Выключите мобильный телефон и компьютер и поставьте их на зарядку в другой комнате. Это поможет вам расслабиться и подготовить мозг к спокойному сну.

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