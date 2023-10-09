Що треба зробити перед сном, щоб ранок точно був добрим: 10 порад

Слідуючи цим порадам, ви можете створити сприятливі умови для відновлення сил уві сні та розпочати новий день з енергією і ефективністю.

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Професійні планувальники та організатори відомі своїм вмінням створювати умови для спокійного ранкового прокидання. Ось деякі корисні поради від експертів Good Housekeeping, які допоможуть вам налаштувати свій вечірній ритуал:

Прибирання у вітальні: Професійний організатор Джеффрі Філіп рекомендує прибирати вітальню перед сном. Він виправляє подушки, розставляє речі по місцях, щоб вранці ви прокидалися в чистому та охайному просторі, що може позитивно вплинути на ваш день. Прибирання робочої поверхні: Експерт Метт Байєр наголошує на важливості чистої робочої поверхні. Відмінно організоване робоче місце допомагає вам установити пріоритети і зробити ваш день більш продуктивним. Завершення господарських робіт: Завершіть невеликі господарські роботи, такі як викидання сміття та прибирання раковини, щоб уранці ви не відволікалися цими справами. Підготовка наступного дня: Підготуйте все необхідне на завтра. Розкладіть спортивний одяг для занять у спортзалі, приготуйте шкільні обіди та сніданки для себе та дітей. Перевірте гаманець, ключі і інші необхідні речі. Прибирання підлоги: Перед сном переконайтеся, що ваша підлога вільна від перешкод, об які можна спіткнутись вночі. Зберігайте взуття в шафі, іграшки в кошику, книги на полиці. Складання одягу: Забезпечте, щоб непотрібний одяг не залишався розкиданим по кімнаті. Навіть якщо ви просто повісите його на гачки, це виглядає краще, ніж безлад. Викидання брудного одягу: Якщо ви розглядаєте ідею роздягнутися і полетіти спати, залишивши одяг на підлозі, вам слід подумати двічі. Професійний організатор Амелія Меєна радить кидати брудний одяг у кошик, щоб уникнути безладдя. Готування одягу на завтра: Розгляньте, щоб ваше завтрашнє вбрання було готове та підготовлене. Це допоможе вам уникнути поспіху та стресу зранку. Список справ на завтра: Складіть список завдань, які вам потрібно виконати на завтра. Оберіть 5-7 найважливіших справ і розплануйте їх. Дистанціювання від техніки: Вимкніть мобільний телефон та комп'ютер та поставте їх на зарядку в іншій кімнаті. Це допоможе вам розслабитися та підготувати мозок до спокійного сну.

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