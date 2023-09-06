Что нужно сделать в сентябре, чтобы подготовить розы к холодам

Осенний период является идеальным временем для подготовки к следующему садовому сезону, включая обработку теплиц и создание природных удобрений из остатков растений и ботвы. Важно подготовить растения и цветы к наступлению холодов, чтобы уже весной получить хорошее цветение.

Об этом сообщило издание theLime и поделилось полезными советами по уходу за розами осенью. В частности, о удобрениях, которыми можно подкормить цветы до прихода холодов.

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1. Калимагнезия:

Для приготовления этого удобрения нужно взять 1 столовую ложку калимагнезии и растворить в ведре горячей воды. Тщательно перемешайте и вносите подкормку во время сухой погоды. Если продолжаются дожди, следует отложить внесение удобрения.

2. Двойной суперфосфат:

Растворите одну столовую ложку двойного суперфосфата в ведре с горячей водой.

3. Древесная зола:

Древесная зола насыщает розы полезными минералами и может быть использована в чистом виде. Просто рассыпьте золу у основания кустов для улучшения почвы.

Важно помнить, что подкармливать розы лучше до конца сентября, чтобы обеспечить их надлежащее развитие и устойчивость к холодам.

Напомним, стимулировать рост роз можно с помощью обрезки цветов. Однако розы нужно обрезать правильно, чтобы не навредить кусту.

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