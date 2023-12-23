Что нужно сделать во время переезда, чтобы не выключили газоснабжение: разъяснение от "Нафтогаза"
При переезде в новое жилье, имеющее подключенное газоснабжение, необходимо заключить договор о газоснабжении с поставщиком газа.
Этот договор обязателен для всех потребителей газа, независимо от того, являются ли они собственниками жилья или арендуют его. Об этом пишет "Нафтогаз" у себя на странице Facebook.
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Для заключения договора о газоснабжении необходимо собрать следующий пакет документов:
- Идентификационный код (РНОКПП);
- Документ, удостоверяющий личность;
- документ, подтверждающий право собственности на жилье;
- Заявление-присоединение к договору газоснабжения.
Шаблон заявления-присоединения можно найти на сайте поставщика газа.
Пакет документов можно предоставить одним из удобных для вас способов:
- Послать фото документов по электронному адресу поставщика газа;
- Отправить копии документов по почтовому адресу поставщика газа;
- Обратиться с оригиналами документов в ближайшее отделение банка-партнера поставщика газа.
После завершения заявки проверить обновленные данные можно в личном кабинете на сайте поставщика газа или в следующем печатном счете за потребленный газ.
Договор о газоснабжении заключается сроком не менее 5 лет. Если за это время договор не будет расторгнут, он продлится на следующий срок.
Договор о газоснабжении может быть расторгнут по соглашению сторон или в одностороннем порядке.
Для расторжения договора с согласия сторон необходимо подать заявление о расторжении договора поставщику газа.
Для расторжения договора в одностороннем порядке необходимо уведомить поставщика газа о своем решении не позднее 10 дней до даты расторжения договора.
- Заключение договора о газоснабжении бесплатно.
- Стоимость распределения газа устанавливается поставщиком газа.
- Стоимость потребляемого газа устанавливается поставщиком газа.
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