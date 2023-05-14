Что нужно знать внутренним переселенцам, чтобы получить субсидию на неотапливаемый период

Если лицо, проживающее по адресу, отличному от места регистрации, планирует получить жилищную субсидию, ему необходимо обратиться в Пенсионный фонд и подать соответствующее заявление и декларацию о доходах. Об этом сообщается в Министерстве реинтеграции.

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В ведомстве подчеркивают, что без необходимых документов жилищная субсидия на такие услуги не будет назначена.

"Жилищные субсидии будут назначены на основании полученной от предоставлятелей услуг информации об обеспечении граждан жилищно-коммунальными услугами по установленным ценам, тарифам и размеру взносов/платежей на управление многоквартирным домом и коммунальные услуги", – говорится в сообщении.

Конкретно, если внутренне перемещенное лицо планирует получить субсидию по адресу, отличному от места регистрации, ему необходимо обратиться в Пенсионный фонд Украины и предоставить следующие документы:

Заявление, в котором указываются детали по адресу, по которому лицо планирует получить субсидию; Декларацию о доходах, где указываются все доходы лица и его семьи.

"Перемещенные лица могут подать запрос на получение жилищной субсидии на неотапливаемый период онлайн или же обратившись в сервисный центр Фонда по месту фактического пребывания", – добавили в Минреинтеграции.

В общем, Пенсионный фонд будет автоматически назначать жилищные субсидии на неотапливаемый период большинства домохозяйств, получавших субсидию в предыдущем отопительном сезоне, если данные об имущественном состоянии и составе семьи не изменились.

"Автоматически также будут переназначены жилищные субсидии ВПЛ, получающие их по адресу регистрации", – резюмировали в ведомстве.

Напомним, ранее в пенсионном фонде назвали категории украинцев, которые могут получить субсидию даже не отвечая одному из условий.

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