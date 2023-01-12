Что обязательно должно быть на столе на Щедрый вечер: список блюд

На Щедрый вечер, по старому стилю приходящийся на 13 января, нужно готовить питательные, мясные и разнообразные блюда. Считается, что тогда и весь год таким щедрым будет.

К примеру, плодородие и изобилие символизирует свинина, а блюда из этого мяса считают традиционными в праздник. А вот курятину и рыбу на стол лучше не нести, потому что не видеть вам год счастья.

Детальнее о том, что же готовить на Маланку и Василия, рассказали в Facebook-сообществе "Їсти". Там поделилась традиционными украинскими блюдами, которые чаще всего готовят на Щедрый вечер 13 января:

1. Традиционное и самое главное блюдо – кутья. В каждом регионе ее готовят по-разному, но в основном из пшеницы и заправляют орехами, маком, изюмом и медом. На Маланку делают щедрую кутью, которую варят на молоке или добавляют сливочное масло.

2. Домашняя колбаса и кровянка. На праздничном столе особое место занимают блюда из свинины.

3. Жаркое из свинины, к которой традиционно готовят картофель.

4. Крученики из свинины с грибной внутренностью.

5. Верещака. Особое традиционное украинское блюдо верещака готовится из свиных ребер, которые тушат в свекольном квасе.

6. Тушеная капуста с мясом

7. Холодец. Ранее в зимний период украинцы готовили холодец из свинины и говядины.

8. Овощная консервация обязательно подавалась к большому количеству мясных блюд.

9. Холодные блюда из мяса – ветчина, бочек, а также украинское сало.

10. Вареники с картофелем и грибами со шкварками или с мясом и шкварками.

11. Блинчики с мясом или отварным языком, а в древности такое блюдо называли "Лизень в сумке". Они символизируют Солнце.

12. Компот из сухофруктов.

13. Пироги разными начинками – мясными и сладкими (например, с маком или сухофруктами).

На современный стол можно ставить блюда, которые вам нравятся. Также украинские хозяйки подают борщ, голубцы, потапцы, пончики.

Напомним, что известный кулинар Евгений Клопотенко поделился рецептами богатой кутьи, которые можно приготовить на Щедрый вечер.

Украинцы отмечают Щедрый вечер в канун Старого Нового года (по старому стилю 13 января). В настоящее время принято накрывать стол, приглашать гостей и петь щедривки. Однако не все блюда можно готовить, потому что это отнимет счастье у вашей семьи.

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