Что происходит в мозге человека во время смерти: ученые раскрыли шокирующие факты

Канадские ученые впервые в мире зафиксировали мозговую активность человека во время его смерти, что дало новые знания о возможных последних мыслях перед уходом из жизни.

Об этом сообщает LADbible.

Исследование было проведено на 87-летнем пациенте, страдающем эпилепсией и неожиданно умершим от сердечного приступа. При электроэнцефалографии (ЭЭГ) зафиксировали значительные изменения мозговой активности за 30 секунд до и после остановки сердца. В частности, наблюдалось усиление "гамма-колебаний", связанных со снами и воспоминаниями. Это может свидетельствовать о том, что человек в последние моменты жизни переживает важные эпизоды из прошлого, подтверждая теорию "вспышки воспоминаний".

Доктор Аджмал Земмар, возглавивший исследование, предположил, что полученные результаты могут не только изменить наше понимание процесса смерти, но и отразиться на вопросе лучшего времени для пересадки органов. Несмотря на то что выводы сделаны на основе одного случая, ученые считают необходимым продолжить эксперименты для подтверждения этих данных.

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Ранее подобные изменения наблюдали у крыс во время процесса смерти, но это впервые было зафиксировано у человека. Однако эксперты не уверены, характерны ли эти процессы для всех людей, поскольку на результаты могли повлиять повреждения мозга, вызванные эпилепсией у пациента. Несмотря на это, исследование открывает новые возможности для понимания происходящего в мозгу в момент смерти.

Ученые также предполагают, что даже после остановки сердца мозг способен активировать яркие воспоминания, что дает новое понимание предсмертных переживаний. Это исследование не только дает ответ на вопрос о феномене "вспышки воспоминаний", но и открывает новые горизонты в изучении человеческого сознания на грани жизни и смерти.

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