Что сделать из пересоленных огурцов: Рецепт невероятной закуски на зиму
Что сделать из пересоленных огурцов
Представляем вам простой и вкусный рецепт огуречной икры, который вы можете готовить на зиму. Этот домашний джем отлично подойдет для тех, кто любит консервировать свежие овощи. Готовьте большую порцию, чтобы иметь эту вкусность в изобилии!
Читайте также: Маринованная капуста со свеклой "лепесток": простой 10-минутный рецепт
Этим рецептом поделилась кулинарная блоггерша на своем Youtube-канале.
Ингредиенты (уже очищенные):
- Огурцы – 1 кг;
- Лук – 300 гр;
- Морковь – 300 гр;
- Сладкий перец – 300 гр;
- Помидоры – 300 гр;
- Томатная паста — 60 гр. (1 ст. л. с горкой);
- Чеснок – 2-3 зубчика;
- Рафинированное подсолнечное масло – 70 мл;
- Соль – 20 гр. (1 ст. л. без горки);
- Сахар – 40 гр. (2 ст. л. без горки);
- Черный молотый перец – 0,5 ч. л.;
- Уксус 9% - 15 мл (1 неполная ст. л.).
Приготовление:
- Начните с очищения огурцов от кожуры и крупных семян. Затем нарежьте их мелкими кубиками. Также порежьте лук, а морковку натрите на терке;
- Приготовьте огурцы, присолив их чуть-чуть и оставив, чтобы пустили сок. Затем выдавите лишнюю жидкость, отбросив их на сито на 15-20 минут;
- Сладкий перец и помидор пропустите через мясорубку. Добавьте в эту смесь томатную пасту;
- Поджарьте лук и морковку на растительном масле. Добавьте огурцы. Тойте на среднем огне примерно 20-25 минут;
- Затем влейте томатно-перечный соус, добавьте соль и сахар. Утомляйте в течение еще 30 минут, пока икра не достигнет желаемой густоты. За 5 минут до готовности добавьте чеснок, специи, уксус и продолжайте тушить еще 5 минут;
- Разлейте икру в горячие стерилизованные банки, закройте крышками и храните до зимы.
Советуем также обратить внимание на рецепт консервированной черешни.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!