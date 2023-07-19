Что сделать из помидорам перед консервацией, чтобы они не лопались в банке: простой лайфхак

Что делать, чтобы помидоры не лопались в банке во время консервации

Приготовление заготовок из помидоров – это всегда приятный и полезный процесс, но иногда может возникнуть неприятное впечатление, если лопаются плоды в банке. Оказывается, секрет в сохранении целостности помидоров во время консервации не так сложен, как кажется, и не зависит от сорта. Опытные хозяйки раскрыли один простой лайфхак, который мало кто знает, но обеспечит сохранность вашей закатки.

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Прежде всего, следует выбирать для консервации свежие помидоры небольшого размера, которые должны быть жесткие и упругие, а также без признаков вмешательства вредителей или гнили. Сорт помидоров при этом не имеет большого значения.

Далее во избежание разрыва кожицы нужно сделать проколы в области "попки" на каждом помидоре с помощью зубочистки. Это поможет снизить давление внутреннего газа во время закрытия банки и предотвратить рассыпание плодов.

Следующим важным шагом является правильный способ заливки маринада. Для этого нужно слить горячий маринад постепенно, избежав резкого термического воздействия. Также можно предварительно ошпарить помидоры кипятком (также постепенно) как профилактическое мероприятие перед консервацией.

Кроме того, опытные хозяйки советуют добавить в банку с помидорами сверху листики хрена. Считается, что они защитят плоды от разрывов и сохранят их целиком и упругими во время процесса консервации.

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