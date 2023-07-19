Що зробити з помідорам перед консервацією, щоб вони не лопалися в банці: простий лайфхак

Приготування заготівель з помідорів – це завжди приємний і корисний процес, але іноді може виникнути неприємне враження, якщо плоди лопаються в банці. Виявляється, секрет у збереженні цілісності помідорів під час консервації не такий складний, як здається, і не залежить від сорту. Досвідчені господині розкрили один простий лайфхак, який мало хто знає, але який забезпечить цілість вашої закатки.

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Перш за все, варто обирати для консервації свіжі помідори невеликого розміру, які повинні бути тверді та пружні, а також без ознак втручання шкідників або гнилі. Сорт помідорів при цьому не має великого значення.

Далі, щоб уникнути розриву шкірки, потрібно зробити проколи в області "попки" на кожному помідорі за допомогою зубочистки. Це допоможе знизити тиск внутрішнього газу під час закриття банки і запобігти розсипанню плодів.

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Наступним важливим кроком є правильний спосіб заливання маринаду. Для цього потрібно злити гарячий маринад поступово, уникнувши різкого термічного впливу. Також можна попередньо ошпарити помідори окропом (також поступово) як профілактичний захід перед консервацією.

Крім того, досвідчені господині радять додати в банку з помідорами зверху листочки хрону. Вважається, що вони захистять плоди від розривів і збережуть їх цілими та пружними під час процесу консервації.

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