Что такое семейная форма обучения и как на нее перейти
Законодательство Украины в сфере образования дает возможность выбора оптимального формата обучения. В последнее время все большую популярность приобретает семейная или домашняя форма образования, которая позволяет адаптировать учебный процесс к индивидуальным потребностям каждого ребенка.
Детальнее о семейной форме обучения в Украине 2024 года и процедуре перехода на нее можно узнать из материалов Фактов ICTV.
Сущность семейной формы обучения
Семейное образование – это индивидуализированный подход к обучению, при котором родители самостоятельно организуют образовательный процесс ребенка в домашних условиях. Ключевое преимущество заключается в возможности адаптировать темп и методы обучения к особенностям, возможностям и интересам ребенка, при этом соблюдая государственные образовательные стандарты.
Учащиеся учатся на дому автономно, получая консультации от педагогов, преимущественно в онлайн-формате. На каждую консультацию отводится 15 минут на одного ученика по каждому предмету согласно графику, утвержденному руководством учебного заведения. Общий объем консультаций в течение учебного года не должен превышать 3 часа на один предмет.
Такая форма не требует физического присутствия учащегося в школе, но дважды в год необходимо пройти оценку для подтверждения качества полученных знаний.
Если раньше семейную форму выбирали по собственному желанию, то в условиях военного положения она стала необходимостью для многих. По статистике Института образовательной аналитики, в 2023-2024 учебном году более 87 тысяч учащихся избрали семейную форму обучения.
Преимущества семейной формы обучения:
- Укрепление самоуважения и уверенности ребенка
- Получение знаний и навыков на уровне, не ниже государственных стандартов
- Полноценное эмоциональное и интеллектуальное развитие
- Реализация личного потенциала ребенка
Процедура перехода на семейную форму обучения
Семейная форма доступна для детей младше 18 лет. Для перехода не требуется специальных справок или медицинских показаний. Достаточно подать заявление в школу.
Важно понимать, что после перехода на семейную форму ответственность за образовательный процесс полностью ложится на родителей. Они должны решить технические вопросы, ознакомиться с программой и планировать учебный процесс.
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Шаги для перехода на семейную форму обучения:
Оформление документов:
Подать заявление об изменении формы обучения до начала учебного года или не позднее чем за 3 месяца до годовой оценки или государственной итоговой аттестации. Для первоклассников: добавить копию свидетельства о рождении и медицинскую справку формы 086-1/о
Ознакомление с требованиями школы:
Ребенок закрепляется за определенным классом. Педагоги составляют график и формат проверки знаний
Оценивание знаний:
1-4 класса: не менее 3 проверочных работ в год (онлайн или офлайн, обязательно присутствие одного из родителей). 5-11 классы: оценка не реже 4 раз в год. Выпускные классы (4, 9, 11): прохождение государственной итоговой аттестации
По результатам оценки выставляются семестровые и годовые оценки. Высокие баллы позволяют продлить семейную форму обучения. В случае неудовлетворительных результатов, ребенок имеет право на пересдачу в течение месяца. Повторная неудовлетворительная оценка может привести к рекомендации возвращения к очной форме обучения.
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