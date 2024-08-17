Что такое целевая мобилизация в Украине: кого будут привлекать в первую очередь

В Украине кроме общей мобилизации предусмотрена также целевая мобилизация. Этот механизм предполагает вовлечение граждан в восстановление страны после завершения боевых действий.

Проведение "целевой мобилизации" предусматривается в соответствии с законом "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о деятельности в сфере окружающей среды и гражданской защиты на период действия военного положения и в восстановительный период" № 2132-IX от 15.03.2022.

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Целевая мобилизация – это вовлечение граждан в ликвидацию последствий военных действий и восстановление критической инфраструктуры. В отличие от общей мобилизации, участники целевой мобилизации не принимают непосредственного участия в боевых действиях.

Их задачи будут заключаться в разминировании территорий, восстановлении жилья, инфраструктуры и других объектов, необходимых для жизни населения.

Кто может быть вовлечен в целевой мобилизации?

К целевой мобилизации могут привлекаться разные категории граждан, имеющих соответствующие профессиональные навыки и опыт. Это могут быть строители, инженеры, медики, энергетики и другие специалисты, необходимые для обновления страны.

Какие гарантии имеют мобилизованные граждане?

Для граждан, вовлеченных в целевой мобилизации, предусмотрены определенные гарантии. В частности, за ними сохраняется рабочее место, должность и средняя заработная плата. Это означает, что после завершения работ по восстановлению они смогут вернуться к своей предыдущей деятельности.

Какие задачи стоят перед целевой мобилизацией?

Основными задачами целевой мобилизации являются:

Ликвидация последствий военных действий в населённых пунктах.

Восстановление критической инфраструктуры, включая жилье, энергетику, транспорт и коммуникации.

Проведение гуманитарного разминирования территорий.

Привлечение международной помощи по восстановлению страны.

Важно отметить, что общая мобилизация и военное положение в Украине продлены по меньшей мере до 9 ноября 2024 года. В этот период "целевая мобилизация" станет одним из ключевых инструментов восстановления страны после завершения войны.

Напомним, ранее Комитет по нацбезопасности поддержал запрет на мобилизацию мужчин до 25 лет.

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