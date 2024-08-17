Що таке цільова мобілізація в Україні: кого залучатимуть першочергово

В Україні, крім загальної мобілізації, передбачена також цільова мобілізація. Цей механізм передбачає залучення громадян до відновлення країни після завершення бойових дій.

Проведення "цільової мобілізації" передбачається відповідно до закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності у сфері довкілля та щодо цивільного захисту на період дії воєнного стану і у відбудовний період" № 2132-IX від 15.03.2022.

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Цільова мобілізація – це залучення громадян до ліквідації наслідків воєнних дій та відновлення критичної інфраструктури. На відміну від загальної мобілізації, учасники цільової мобілізації не беруть безпосередньої участі у бойових діях.

Їхні завдання полягатимуть у розмінуванні територій, відновленні житла, інфраструктури та інших об’єктів, необхідних для життя населення.

Хто може бути залучений до цільової мобілізації?

До цільової мобілізації можуть залучатися різні категорії громадян, які мають відповідні професійні навички та досвід. Це можуть бути будівельники, інженери, медики, енергетики та інші спеціалісти, необхідні для відновлення країни.

Які гарантії мають мобілізовані громадяни?

Для громадян, залучених до цільової мобілізації, передбачені певні гарантії. Зокрема, за ними зберігається робоче місце, посада та середня заробітна плата. Це означає, що після завершення робіт зі відновлення вони зможуть повернутися до своєї попередньої діяльності.

Які завдання стоять перед цільовою мобілізацією?

Основними завданнями цільової мобілізації є:

Ліквідація наслідків воєнних дій у населених пунктах.

Відновлення критичної інфраструктури, включаючи житло, енергетику, транспорт та комунікації.

Проведення гуманітарного розмінування територій.

Залучення міжнародної допомоги для відновлення країни.

Важливо зазначити, що загальна мобілізація та воєнний стан в Україні продовжені щонайменше до 9 листопада 2024 року. У цей період "цільова мобілізація" стане одним із ключових інструментів для відновлення країни після завершення війни.

Нагадаємо, раніше Комітет з нацбезпеки підтримав заборону мобілізації чоловіків до 25 років.

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