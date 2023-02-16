Что запрещено делать на Масленицу, чтобы не пришла нищета и беда

В Украине совсем скоро начнется Масленица – праздник, связанный с Великим постом и Пасхой. Ежегодно дата празднования меняется в зависимости от начала поста, а в 2023 году празднование приходится на дни с 20 по 26 февраля.

Масленица имеет древние корни в Украине и праздновалась еще в дохристианские времена. UAportal собрал основные традиции и запреты на этот праздник.

Традиции и обряды на Масленицу

Обрядов на Масленицу в древности существовало много, однако они часто были региональными. Общим считалось значение праздника – проведение зимы и встреча весны, чтобы год прошел в благополучии и с хорошим урожаем.

Каждый день недели Масленицы имел свое особое значение:

понедельник – "встречали Масленицу" праздничным столом со сладостями, делали чучело из соломы (именно оно символизировало Масленицу);

вторник – гуляния, на которые традиционно собиралась молодежь, ребята заигрывали с девушками, катались вместе с горками, ели праздничные блюда;

среда – весь день проводили в угощениях;

четверг – катались на лошадях, призывали весну и прогоняли зиму прочь;

пятница – женатые мужчины шли к теще и угощали ее варениками;

суббота – все родственники собирались за праздничным столом;

воскресенье – нужно было извиниться за все плохие поступки у близких и родных.

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Достаточно распространенным обрядом на Масленицу был "колодий". В руках холостых парней привязывали символическую деревянную колодку. Чтобы ее снять, нужно было откупиться.

Что запрещено делать на Масленицу

Этот праздник сопровождался предрассудками и запретами. Люди в древности верили, что неправильные действия могут навлечь беду и нищету, а именно:

если будешь грустен на Масленицу, то весь год будешь печалиться;

если будешь ссориться, в беде окажется вся семья;

алкоголь практически нельзя было употреблять – женщинам только погубить, а мужчинам выпить не больше одной рюмки;

нельзя приглашать гостей в дом, где не убрали;

всю неделю нельзя есть мясные продукты, потому что приближается пост.

Напомним, UAportal рассказал об истории, традициях и запретах на Масленицу. Украинцы издавна соблюдают правила празднования и передают эти знания из поколения в поколение.

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