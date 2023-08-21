Что значит, когда чешется правая или левая рука

К чему чешется левая рука - к чему чешется правая рука - какая рука чешется к деньгам

Существует много разных примет, связанных с телом человека. Некоторые из них касаются зуда на руках.

К примеру, если чешется левая рука, то это к деньгам. Но это не единственная примета, связанная с такой реакцией организма.

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Зуд на левой ладони означает прибыль. Чем чаще вы чувствуете там зуд, тем быстрее вы получите денежную выгоду. Это может быть премия или неожиданный приз.

Эзотерики советуют усилить примету, совершив ритуал. Если у вас чешется левая рука, то у нее нужно положить деньги как можно скорее. Но воруйте только бумажные купюры, но не монеты. Также для увеличения суммы прибыли нужно прикоснуться левой рукой к правому карману.

Если чешется правая ладонь, то это до встречи с кем-то, но учтите день недели:

понедельник: встреча со знакомым;

вторник: увидитесь с давним другом;

среда: новое знакомство;

четверг: готовьтесь к свиданию;

пятница: романтическая встреча;

суббота: встреча с любимым человеком;

воскресенье: встреча с уважаемым лицом.

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