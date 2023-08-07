Чтобы не отравиться: Как проверить арбуз на содержание нитратов и другой химии

Сезон арбузов уже настал, и со многими вариантами плодов нужно соблюдать осторожность, поскольку некоторые из них могут содержать чрезмерные количества нитратов, которые могут быть опасными для здоровья. Однако существуют простые способы проверить уровень нитратов в арбузе и избежать опасных продуктов.

С помощью воды можно проверить, содержит ли арбуз избыточное количество нитратов. Чтобы это сделать, опустите кусочек арбуза в стакан с водой. Если вода окрасится в розовый цвет, это может свидетельствовать о высоком содержании нитратов в арбузе. В таком случае лучше отказаться от его употребления и приобрести другой плод. Об этом пишут в блоге Julia clinic в Instagram.

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Также можно обратить внимание на прожилки в мякоти арбуза. Толстые, желтые и жесткие прожилки могут свидетельствовать о наличии нитратов. В то время как тонкие, белые и мягкие прожилки свидетельствуют об арбузе хорошего качества.

Больше нитратов обычно содержатся в кожуре и прилегающей к ней мякоти арбуза. Поэтому лучше отдавать предпочтение употреблению сочной сердцевины плода.

Важно соблюдать определенные правила, чтобы минимизировать риски отравления арбузом:

Купите арбузы в проверенных супермаркетах с надлежащим санитарным контролем.

На рынке спросите продавца о сертификатах безопасности продукции перед покупкой.

Избегайте покупок разрезанных арбузов, так как это увеличивает риск распространения микробов.

Не покупайте испорченные, треснутые, "акционные" или смятые арбузы, поскольку они могут содержать больше микробов.

Перед разрезанием арбуза тщательно вымойте его и руки.

Оставьте плод на несколько минут после мытья, дайте ему высохнуть, чтобы уничтожить бактерии.

Напоминаем, что для получения отравления нитратами нужно употребить большое количество арбуза за один раз, и в целом он достаточно безопасен для здоровья. Однако обращайте внимание на качество и содержание нитратов в арбузе, чтобы сохранить свое здоровье и насладиться вкусными и безопасными плодами.

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