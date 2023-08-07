Щоб не отруїтися: Як перевірити кавун на вміст нітратів та іншої хімії

Сезон кавунів уже настав, і з багатьма варіантами плодів потрібно бути обережним, оскільки деякі з них можуть містити надмірні кількості нітратів, які можуть бути небезпечними для здоров'я. Однак, існують прості способи перевірити рівень нітратів у кавуні та уникнути небезпечних продуктів.

За допомогою води можна перевірити, чи містить кавун надмірну кількість нітратів. Щоб це зробити, опустіть шматочок кавуна у склянку з водою. Якщо вода забарвиться в рожевий колір, це може свідчити про високий вміст нітратів у кавуні. У такому випадку краще відмовитися від його вживання та придбати інший плід. Про це пишуть в блозі Julia clinic в Instagram.

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Також можна звернути увагу на прожилки в м'якоті кавуна. Товсті, жовті та жорсткі прожилки можуть свідчити про наявність нітратів. У той час як тонкі, білі та м'які прожилки свідчать про кавун хорошої якості.

Найбільше нітратів зазвичай містяться у шкірці та прилеглій до неї м'якоті кавуна. Тому краще віддавати перевагу споживанню соковитої серцевини плоду.

Важливо дотримуватись певних правил, щоб мінімізувати ризики отруєння кавуном:

Придбавайте кавуни у перевірених супермаркетах з належним санітарним контролем.

На ринку запитайте продавця про сертифікати безпеки продукції перед покупкою.

Уникайте купівлі розрізаних кавунів, оскільки це збільшує ризик поширення мікробів.

Не купуйте зіпсовані, тріснуті, "акційні" або прим'яті кавуни, оскільки вони можуть містити більше мікробів.

Перед розрізанням кавуна ретельно вимийте його та свої руки.

Залиште плід на кілька хвилин після миття, дайте йому висохнути, щоб знищити бактерії.

Нагадуємо, що для отримання отруєння нітратами потрібно спожити велику кількість кавуна за один раз, і загалом він є досить безпечним для здоров'я. Однак, звертайте увагу на якість та вміст нітратів у кавуні, щоб зберегти своє здоров'я та насолодитися смачними та безпечними плодами.

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