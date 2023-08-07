Чтобы не отравиться: Как проверить арбуз на содержание нитратов и другой химии
Сезон арбузов уже настал, и со многими вариантами плодов нужно соблюдать осторожность, поскольку некоторые из них могут содержать чрезмерные количества нитратов, которые могут быть опасными для здоровья. Однако существуют простые способы проверить уровень нитратов в арбузе и избежать опасных продуктов.
С помощью воды можно проверить, содержит ли арбуз избыточное количество нитратов. Чтобы это сделать, опустите кусочек арбуза в стакан с водой. Если вода окрасится в розовый цвет, это может свидетельствовать о высоком содержании нитратов в арбузе. В таком случае лучше отказаться от его употребления и приобрести другой плод. Об этом пишут в блоге Julia clinic в Instagram.
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Также можно обратить внимание на прожилки в мякоти арбуза. Толстые, желтые и жесткие прожилки могут свидетельствовать о наличии нитратов. В то время как тонкие, белые и мягкие прожилки свидетельствуют об арбузе хорошего качества.
Больше нитратов обычно содержатся в кожуре и прилегающей к ней мякоти арбуза. Поэтому лучше отдавать предпочтение употреблению сочной сердцевины плода.
Важно соблюдать определенные правила, чтобы минимизировать риски отравления арбузом:
- Купите арбузы в проверенных супермаркетах с надлежащим санитарным контролем.
- На рынке спросите продавца о сертификатах безопасности продукции перед покупкой.
- Избегайте покупок разрезанных арбузов, так как это увеличивает риск распространения микробов.
- Не покупайте испорченные, треснутые, "акционные" или смятые арбузы, поскольку они могут содержать больше микробов.
- Перед разрезанием арбуза тщательно вымойте его и руки.
- Оставьте плод на несколько минут после мытья, дайте ему высохнуть, чтобы уничтожить бактерии.
Напоминаем, что для получения отравления нитратами нужно употребить большое количество арбуза за один раз, и в целом он достаточно безопасен для здоровья. Однако обращайте внимание на качество и содержание нитратов в арбузе, чтобы сохранить свое здоровье и насладиться вкусными и безопасными плодами.
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