Чтобы не простудиться: как безопасно пользоваться кондиционером

В настоящее время кондиционеры используются для создания и поддержания комфортных условий в закрытых помещениях. В продолжительные жаркие периоды, они становятся настоящим спасением для людей, особенно для пожилых людей, которые тяжело переносят высокие температуры.

Помимо обеспечения комфортной атмосферы кондиционеры имеют другие преимущества. Они могут использоваться для создания чистой, безопасной и гипоаллергенной атмосферы в больницах, особенно в операционных комнатах и других местах, где здоровье и комфорт пациентов являются приоритетом. Также, кондиционеры могут оказывать положительный эффект для больных аллергией и бронхиальной астмой.

Однако использование кондиционеров связано с некоторыми рисками. Неконтролируемое использование может привести к простуде и переохлаждению. Также старые модели кондиционеров могут способствовать распространению вредных микроорганизмов и бактерий. Чтобы этого избежать, рекомендуется регулярно очищать устройство. Кроме того, шум от работы кондиционера может оказывать влияние на организм человека, особенно при длительном пребывании под его действием.

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Правила, которые помогут не заболеть кондиционером:

Избегайте резкого перепада температур . Важно следить за тем, чтобы разница между температурой воздуха за окном и в помещении находилась в пределах от 5 до 8 градусов. Слишком низкие температуры в комнате на фоне жары могут вызвать ринит, фарингит, ларингит и даже цистит.

. Важно следить за тем, чтобы разница между температурой воздуха за окном и в помещении находилась в пределах от 5 до 8 градусов. Слишком низкие температуры в комнате на фоне жары могут вызвать ринит, фарингит, ларингит и даже цистит. Проветривайте помещение. При активном использовании кондиционеров человек вдыхает в среднем 9 л воздуха в минуту, а с каждым выдохом выделяет углекислую кислоту. Концентрация этого вещества в непроветриваемом помещении может превышать допустимую норму до 20 раз, что может привести к головным болям, чувству тяжести в голове и быстрой утомляемости. Поэтому рекомендуется проветривать комнаты хотя бы несколько раз в день, открывая окна на 10 минут.

Увлажняйте воздух при необходимости . Кондиционеры могут высушивать воздух, который может быть вредным для слизистых и дыхательных путей. Если влажность комнаты падает ниже оптимального уровня в 60-65%, рекомендуется использовать специальный увлажнитель воздуха.

. Кондиционеры могут высушивать воздух, который может быть вредным для слизистых и дыхательных путей. Если влажность комнаты падает ниже оптимального уровня в 60-65%, рекомендуется использовать специальный увлажнитель воздуха. Избегайте сквозняков. Сидение под сильной струей воздуха из кондиционера не безопасно. Такой поток может привести к переохлаждению и развитию воспалительных процессов, спровоцировав мышечные спазмы, радикулит, межреберную невралгию и другие проблемы. Рекомендуется направлять лопасти кондиционера вверх или так, чтобы поток холодного воздуха отражался от других поверхностей в помещении и постепенно распространялся.

Сидение под сильной струей воздуха из кондиционера не безопасно. Такой поток может привести к переохлаждению и развитию воспалительных процессов, спровоцировав мышечные спазмы, радикулит, межреберную невралгию и другие проблемы. Рекомендуется направлять лопасти кондиционера вверх или так, чтобы поток холодного воздуха отражался от других поверхностей в помещении и постепенно распространялся. Следите за чистотой кондиционера. Регулярная очистка кондиционера – это важное условие для сохранения здоровья. Грязные фильтры могут насыщать воздух бактериями и способствовать развитию респираторных инфекций. Ревизию и чистку устройства рекомендуется проводить не реже одного раза в год.

Напомним, мы рассказали о нескольких проверенных лайфхаках, которые помогут охладить комнату в жару без использования кондиционера.

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