Аби не застудитися: як безпечно користуватися кондиціонером

Нині кондиціонери використовуються для створення та підтримки комфортних умов у закритих приміщеннях. В тривалі спекотні періоди, вони стають справжнім порятунком для людей, особливо для похилого віку, які важко переносять високі температури.

Крім забезпечення комфортної атмосфери, кондиціонери мають інші переваги, про які UAportal зараз розповість. Вони можуть бути використані для створення чистої, безпечної та гіпоалергенної атмосфери в лікарнях, особливо в операційних кімнатах та інших місцях, де здоров'я та комфорт пацієнтів є пріоритетом. Також, кондиціонери можуть здійснювати позитивний ефект для хворих на алергію та бронхіальну астму.

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Проте, використання кондиціонерів пов'язане з деякими ризиками. Неконтрольоване використання може призвести до застуди та переохолодження. Також, старі моделі кондиціонерів можуть сприяти розповсюдженню шкідливих мікроорганізмів і бактерій. Щоб цього уникнути, рекомендується регулярно очищати пристрій. Крім того, шум від роботи кондиціонера може впливати на організм людини, особливо при тривалому перебуванні під його дією.

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Правила, які допоможуть не захворіти від кондиціонера:

Уникайте різкого перепаду температур. Важливо уважно стежити за тим, щоб різниця між температурою повітря за вікном та у приміщенні перебувала в межах від 5 до 8 градусів. Занадто низькі температури в кімнаті на тлі спеки можуть спричинити риніт, фарингіт, ларингіт та навіть цистит.

Провітрюйте приміщення. При активному використанні кондиціонерів, людина вдихає у середньому 9 л повітря за хвилину, а з кожним видихом виділяє вуглекислу кислоту. Концентрація цієї речовини в непровітрюваному приміщенні може перевищувати допустиму норму до 20 разів, що може призвести до головного болю, почуття тяжкості в голові та швидкої стомлюваності. Тому рекомендується провітрювати кімнати хоча б кілька разів на день, відкриваючи вікна на 10 хвилин.

Зволожуйте повітря за потреби . Кондиціонери під час роботи можуть висушувати повітря, що може бути шкідливим для слизових оболонок та дихальних шляхів. Якщо вологість в кімнаті падає нижче оптимального рівня в 60-65%, рекомендується використовувати спеціальний зволожувач повітря.

. Кондиціонери під час роботи можуть висушувати повітря, що може бути шкідливим для слизових оболонок та дихальних шляхів. Якщо вологість в кімнаті падає нижче оптимального рівня в 60-65%, рекомендується використовувати спеціальний зволожувач повітря. Уникайте протягів. Сидіння під сильним струменем повітря з кондиціонера не є безпечним. Такий потік може призвести до переохолодження та розвитку запальних процесів, спровокувавши м'язові спазми, радикуліт, міжреберну невралгію та інші проблеми. Рекомендується спрямовувати лопаті кондиціонера догори або так, щоб потік холодного повітря відбивався від інших поверхонь у приміщенні та розповсюджувався поступово.

Сидіння під сильним струменем повітря з кондиціонера не є безпечним. Такий потік може призвести до переохолодження та розвитку запальних процесів, спровокувавши м'язові спазми, радикуліт, міжреберну невралгію та інші проблеми. Рекомендується спрямовувати лопаті кондиціонера догори або так, щоб потік холодного повітря відбивався від інших поверхонь у приміщенні та розповсюджувався поступово. Стежте за чистотою кондиціонера. Регулярне очищення кондиціонера - це важлива умова для збереження здоров'я. Брудні фільтри можуть насичувати повітря бактеріями та сприяти розвитку респіраторних інфекцій. Ревізію та чистку пристрою рекомендується проводити не рідше одного разу на рік.

Нагадаємо, ми розповіли про декілька перевірених лайфхаків, які допоможуть охолодити кімнату в спеку без використання кондиціонера.

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