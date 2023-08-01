Чтобы не увяли цветы: какие растения нельзя сажать возле роз

Розы завоевали сердца многих своими изящными цветами и божественным ароматом. Однако для того чтобы их цветение не пострадало, необходимо избегать определенных ошибок при смешанной посадке.

UAportal поделится рекомендациями и расскажет у каких растений можно сажать розы. В частности, перед смешанной посадкой роз необходимо выяснить, какие растения являются нежелательными "соседями" и могут повлиять на развитие и цветение розы.

Среди растений, которые не рекомендуется сажать у роз, есть гортензия. Она требует кислых почв, что не соответствует условиям роста кустов роз. Папоротник с густыми листьями также может препятствовать их цветению, так как затеняет их.

Также не рекомендуется сажать розы рядом с черемухой, поскольку она может привлекать вредителей и болезни, что может отрицательно сказаться на здоровье роз.

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Астра может подавлять рост роз, разрастаясь настолько, что не останется шансов кустам роз выжить. Также следует избегать посадки растений, корни которых расположены в верхнем слое земли, таких как туя, можжевельник и береза, поскольку это может повредить корни роз.

Кроме того, не рекомендуется сажать розы рядом с тюльпанами, поскольку их расцвет происходит в разное время, и выкапывание тюльпанов ежегодно может повредить корни роз.

Помните, соблюдая правильную посадку и избегая нежелательных "соседей", можно обеспечить розам комфортную среду для развития, что будет способствовать их расцвету.

Напомним, стимулировать рост роз можно с помощью обрезки цветов. Однако розы нужно обрезать правильно, чтобы не навредить кусту.

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