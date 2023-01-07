Чтобы укроп сходил быстрее: простые способы подкормки зелени

Чтобы укроп всходил быстрее, нужно размачивать семена перед посадкой. Также необходимо обязательно подпитывать зелень.

Об этом пишет Telegram-канал "Дача. Сад и огород". Там дали советы, как сделать урожай укропа вкусным и пышным.

Основные советы для подкормки укропа

Подготовить укроп к посадке можно следующим образом:

1. При помощи опрыскивания внезапным из нашатырного спирта.

В нашатырном спирте содержится достаточное количество азота, помогающего наращивать зеленую массу. При этом из аммиака он лучше усваивается.

Чтобы приготовить такую подкормку, нужно взять чайную ложечку аммиака и 5 литров воды. Растворяем аммиак в воде и опрыскиваем укроп.

2. С помощью добавления пепла. Калий и фофор – нужные элементы для хороших кустов.

Как сделать такую подкормку? В ведре воды нужно растворить столовую ложку нашатырного спирта и 5 стаканов золы. Полученный раствор процеживаем и поливаем им зелень. Таким образом, необходимо полить раз в 7-10 дней.

Когда сажать укроп

Чтобы получить ранний урожай укропа, его нужно высаживать в первой декаде апреля. Учитывайте, чтобы температура была подходящей.

Кроме того, подсевайте семена каждые две недели, чтобы обеспечить постоянное образование свежей зелени.

Лучше всего укроп растет на нейтральной, рыхлой почве, на тяжелой почве выращивать его нежелательно. Грядку подготовьте с осени, чтобы можно было весной раньше посеять семена укропа.

Когда будете перекапывать землю где-нибудь на глубину 20 см, нужно внести перегной и минеральные удобрения. Весной останется только тщательно разровнять поверхность земли, сделать на ней бороздки по 2 см глубиной, оставляя между строчками по 20 см, увлажнить землю и посеять семена. Сверху семена присыпьте рыхлой землей, немного уплотняя почву. Поливать посевы не нужно, иначе семена с водой пойдут глубже, чем нужно.

Напомним, что малина может давать обильный урожай, если правильно ухаживать за ней. Одним из важных правил является посадка в удобном для растения месте.

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