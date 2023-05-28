Чудом выжил: ужасная история нападения двух акул на подростка Южной Африке

Подростку по имени Шэннон Эйнсли удалось выжить после нападения двух белых акул. Это единственный в мире случай, когда человеку удалось после этого выжить: одна акула пыталась укусить его за голову, а другая тянула руку под воду.

Об этом сообщает The Sun.

Это произошло в Восточно-Капской провинции Южной Африки. По словам Шеннона, все произошло очень быстро, поэтому он не чувствовал боли или страха. Событие произошло более 20 лет назад, но он все помнит, как сегодня.

Акулы напали на него на рифе Нахун в идеальном месте для серфинга с плохой репутацией нападений акул. Во время миграции сардин акулы охотятся за ними в этом месте.

Эйнсли и его 15 друзей решили поплавать, но через полтора часа на него совершили нападение две большие белые акулы. Он помнит, что его подбросило в воздух, а потом рука и доска оказались в пасти животного.

"Потом меня потянуло под воду", - сказал он и добавил, что рука висела, словно на нити.

Вторая акула пыталась схватить за голову, но промахнулась, тем самым напугав другую акулу, выпустившую руку парня.

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"Она смотрела на меня своим черным глазом, лицом к лицу, раскрытые челюсти пронеслись мимо", – рассказал мужчина.

Когда он вынырнул на поверхность, все вокруг было в крови. Его друзья в панике плыли к берегу.

"Я посмотрел вниз, и половина моей руки висела как на нити. На тот момент я понял, что это не сон, и началась паника", – поделился он.

Встречная волна помогла ему доплыть до берега, где ему оказали помощь.

Напомним, названа одна из самых глубоких пещер мира.

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