Дивом вижив: жахлива історія нападу двох акул на підлітка Південній Африці

Підлітку на ім’я Шеннон Ейнслі вдалося виживати після нападу двох білих акул. Це єдиний у світі випадок, коли людині вдалося після цього вижити: одна акула намагалась вкусити його за голову, а друга тягнула за руку під воду.

Про це повідомляє The Sun.

Це сталось у Східно-Капській провінції Південної Африки. За словами Шеннона, все сталося дуже швидко, тому він не відчував біль чи страх. Подія сталось понад 20 років тому, але він все пам’ятає, як сьогодні.

Акули напали на нього на рифі Нахун ідеальному місці для серфінгу з поганою репутацію нападів акул. Під час міграції сардин акули полюють на них у цьому місці.

Ейнслі та його 15 друзів вирішили поплавати, але через півтори години на нього здійснили напад дві великі білі акули. Він пам'ятає, що його підкинуло в повітря, а потім рука та дошка опинилися в пащі тварини.

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"Потім мене потягло під воду", – сказав він, та додав, що рука висіла, немов на нитці.

Друга акула намагалася схопити за голову, але промахнулася, тим самим налякавши іншу акулу, яка випустила руку хлопця.

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"Вона дивилася на мене своїм чорним оком, віч-на-віч, розкриті щелепи пронеслися повз", – розповів чоловік.

Коли він виринув на поверхню, все навколо було в крові. Його друзі у паніці пливли до берега.

"Я подивився вниз, і половина моєї руки висіла, як на нитці. На той момент я зрозумів, що це не сон, і почалася паніка", – поділився він.

Зустрічна хвиля допомогла йому доплисти до берега, де йому надали допомогу.

Нагадаємо, названа одна з найглибших печер світу.

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