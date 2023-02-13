'Чужакам не место на нашей земле': бойцы ВСУ показали охоту на оккупантов в окопах

Бойцы 46-й отдельной аэромобильной бригады поделились кадрами боев в самых горячих точках фронта. В частности, они показали, как "учат" российских оккупантов не занимать чужих территорий.

В Телеграм-канале Десантно-штурмовых войск опубликовали видео, как наши бойцы охотятся на интервентов, скрывающихся в полях, посадках и окопах.

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"Чужакам не место на нашей земле. Этот факт доказывают своей боевой работой минометчики и артиллеристы 46 отдельной аэромобильной бригады ДШВ. Точными выстрелами они уничтожают оккупантов в полях, посадках, окопах", — говорят воины.

Они отмечают, что в результате их работы "рельеф местности все больше изобилует остатками врагов". "В ближайшем будущем они пригодятся для повышения плодородия местных почв", — добавили наши защитники.

Напомним, на Соледарском направлении бойцам 45 ОАБр удалось обнаружить из дрона отряд российских захватчиков и ликвидировать оккупантов.

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