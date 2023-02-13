'Чужинцям не місце на нашій землі': бійці ЗСУ показали полювання на окупантів в окопах

Бійці 46 окремої аеромобільної бригади поділилися кадрами боїв у найгарячіших точках фронту. Зокрема, вони показали, як "вчать" російських окупантів не займати чужих територій.

У Телеграм-каналі Десантно-штурмових військ опублікували відео, як наші бійці полюють на інтервентів, що ховаються у полях, посадках та окопах.

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"Чужинцям не місце на нашій землі. Цей факт доводять своєю бойовою роботою мінометники та артилеристи 46 окремої аеромобільної бригади ДШВ. Влучними пострілами вони знищують окупантів у полях, посадках, окопах", – кажуть воїни.

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Вони зазначають, що у результаті їхньої роботи "рельєф місцевості дедалі більше рясніє рештками ворогів". "У найближчому майбутньому вони стануть у пригоді для підвищення родючості місцевих ґрунтів", – додали наші захисники.

Нагадаємо, на Соледарському напрямку бійцям 45-ї ОАБр вдалося виявити з дрона загін російських загарбників та ліквідувати окупантів.

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