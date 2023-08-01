Дачники назвали растения, которые нужно высаживать рядом с помидорами для улучшения вкуса

Помидоры – одна из самых популярных культур для выращивания. Чтобы повысить урожайность, дачникам следует попытаться высаживать растения в сопутствующих условиях.

Считается, что некоторые растения вводят в заблуждение потенциальных вредителей или действуют как приманка для них. При посадке помидоров использование других растений поблизости может помочь получить более здоровое растение с лучшими урожаями, сообщает Express.co.uk.

Помидоры лучше выращивать с такими растениями, как базилик, настурция или бархатцы. Они также сделают вкус томатов лучше. Настурция может помочь отпугнуть белокрылку, а также тлю.

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Перец также станет отличным компаньоном, как и шпинат, салат и морковь, которые помогут помидорам процветать. Петрушка и мята являются другими травами, которые являются хорошими компаньонами для помидоров.

Посадка фенхеля рядом с помидорами может привести к угнетению роста помидоров, а также многих других растений.

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