Дачники назвали растения, которые нужно высаживать рядом с помидорами для улучшения вкуса
Помидоры – одна из самых популярных культур для выращивания. Чтобы повысить урожайность, дачникам следует попытаться высаживать растения в сопутствующих условиях.
Считается, что некоторые растения вводят в заблуждение потенциальных вредителей или действуют как приманка для них. При посадке помидоров использование других растений поблизости может помочь получить более здоровое растение с лучшими урожаями, сообщает Express.co.uk.
Помидоры лучше выращивать с такими растениями, как базилик, настурция или бархатцы. Они также сделают вкус томатов лучше. Настурция может помочь отпугнуть белокрылку, а также тлю.
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Перец также станет отличным компаньоном, как и шпинат, салат и морковь, которые помогут помидорам процветать. Петрушка и мята являются другими травами, которые являются хорошими компаньонами для помидоров.
Посадка фенхеля рядом с помидорами может привести к угнетению роста помидоров, а также многих других растений.
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