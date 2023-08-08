Дачники назвали самый простой способ избавиться от одуванчиков на участке

Одуванчики могут принести пользу садовой почве. Корень помогает выносить питательные вещества на поверхность почвы. Это повышает уровень азота в почве, что способствует зелени травы.

Несмотря на пользу, слишком много одуванчиков на газоне украдут воду и питательные вещества, необходимые другим растениям, сообщает Express.co.uk.

Самый простой способ избавиться от одуванчиков без химии – вырвать их руками. Возьмите небольшой садовый инструмент и убедитесь, что вы удалили весь одуванчик, включая его длинный стержневой корень. Цель состоит в том, чтобы вытащить все так, чтобы оно не могло вырасти снова.

Читайте также: Садовники назвали пять растений, которые выгонят крыс с участка

Будьте осторожны, удалите весь стержневой корень и повторно выкопайте, если рядом появятся новые побеги, которые могут быть ответвлениями исходных растений. Прежде чем садоводы начнут вырывать сорняки, хорошо полейте газон, чтобы увлажнить почву.

Это важно, поскольку помогает разрыхлить корни одуванчика, облегчая их удаление. Лучше браться за одуванчики, когда они молоды и не пустили глубокие корни.

Чтобы одуванчики не росли снова в увеличенном количестве, важно поддерживать здоровый густой газон.

Регулярное скашивание, полив и удобрение травы способствуют ее густому росту, из-за чего семенам одуванчика труднее прорасти.

Раньше мы писали о том, как законсервировать маринованные кабачки на зиму, по вкусу напоминающие грибы.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!