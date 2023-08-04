Дачники объяснили, как уберечь помидоры от трещин и гниения на кустах

Помидоры могут лопнуть, когда плод опережает рост кожуры. Обычно это происходит после обильного дождя или в результате непостоянного полива.

Когда помидоры расщепляются, это может занести в плоды бактерии и вызвать гниение. Опытные огородники поделились советами, как избежать такой ситуации, пишет Express.co.uk.

Когда помидоры не получают достаточно воды, количество жидкости в плодах уменьшается вместе с кожурой помидоров. Когда вы поливаете его после засушливого периода, плод внезапно взрывается водой, и кожура раскалывается.

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Поэтому огородники советуют поливать томаты каждый день, чтобы избежать высыхания плодов. Также можно сразу снимать помидоры из лозы и дать им созревать в помещении.

Ранний сбор помидоров не только предотвращает появление трещин, но и означает, что садоводы могут контролировать процесс созревания. Помидоры можно оставить созревать самостоятельно на кухонном столе или ускорить процесс, положив их в контейнер или бумажный пакет вместе с бананом.

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