Данилов о подготовке к зиме: сезон будет сложным

Украина усердно готовится к прохождению зимнего сезона, однако уже сейчас можно спрогнозировать, что сезон будет сложным.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире "Завтрак с 1+1". Он не исключает, что россияне будут массированно атаковать энергетическую инфраструктуру нашей страны.

Данилов заметил, что на днях состоялось отдельное заседание Ставки у президента, где рассматривали именно подготовку к зимнему периоду.

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"Президент был недоволен той подготовкой, которая проходит сегодня. Я могу сказать, что на субботу назначена следующая встреча, для того чтобы все, кто должен этим заниматься – отчитались, каким образом происходит эта работа. Но она продолжается, она идет. Мы уже есть опыт прошлой зимой, когда страна-агрессор атаковала нашу инфраструктуру, наши объекты", – сказал секретарь Совбеза.

Ранее глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что энергетики круглосуточно готовятся к отопительному сезону. Он прогнозировал, что зимой "украинская энергосистема устоит".

Напомним, эксперт в сфере энергетики, соучредитель Фонда энергетических стратегий Юрий Корольчук считает, что этой зимой украинцев могут ожидать более длинные отключения электричества, чем в прошлом сезоне. В частности, блэкауты могут занять по 10 часов.

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