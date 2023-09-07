Данілов про підготовку до зими: сезон буде складним

Україна ретельно готується до проходження зимового сезону, однак вже зараз можна спрогнозувати, що сезон буде складним.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов в етері "Сніданок з 1+1". Він не виключає, що росіяни будуть масовано атакувати енергетичну інфраструктуру нашої країни.

Данілов зауважив, що днями відбулося окреме засідання Ставки у президента, де розглядали саме підготовку до зимового періоду.

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"Президент був незадоволений тією підготовкою, яка відбувається сьогодні. Я можу сказати, що на суботу назначена наступна зустріч, для того, щоб всі, хто має цим займатися – прозвітували, в який спосіб відбувається ця робота. Але вона триває, вона йде. Ми вже маємо досвід минулої зими, коли країна-агресор атакувала нашу інфраструктуру, наші обʼєкти", – сказав секретар Радбезу.

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Раніше голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що енергетики цілодобово готуються до опалювального сезону. Він прогнозував, що взимку "українська енергосистема вистоїть".

Нагадаємо, експерт у сфері енергетики, співзасновник Фонду енергетичних стратегій Юрій Корольчук вважає, що цієї зими на українців можуть чекати довші відключення електрики, ніж минулого сезону. Зокрема, блекаути можуть тривати по 10 годин.

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