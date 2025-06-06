Демобилизация из ВСУ во время войны: какую выплату получит военный

Украинским военнослужащим, которые увольняются со службы, гарантирована единовременная денежная помощь. Это право действует как в мирное время, так и во время военного положения.

Об этом сообщало Министерство обороны Украины. Помощь предназначена для всех категорий военных, кроме срочников и лиц, проходивших службу по призыву. Выплата предоставляется независимо от обстоятельств увольнения.

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Согласно разъяснению Министерства обороны, размер единовременной выплаты составляет 50% месячного денежного довольствия за каждый полный календарный год службы. При этом дополнительные вознаграждения в расчет не включаются.

Напомним, мы уже писали, какая категория военнообязанных имеет право на отсрочку с 1 мая.

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