Денежная помощь для переселенцев: какие международные программы доступны для ВПЛ

В Украине внутренние переселенцы могут получить не только денежную помощь от государства, но и подать заявку на выплаты международных организаций. Однако деньги выплатят только тем, кто еще не воспользовался возможностью получить деньги от организаций-доноров.

Как известно, от государства переселенцы ежемесячно получают по 2 тыс. грн. (взрослые) и 2 тыс. грн. (дети и люди с инвалидностью). Международные организации выплачивают 2220 грн в человека раз в месяц.

Какие международные программы доступны для украинцев:

Помощь от миссии Международного Комитета Красного Креста в Украине совместно с Обществом Красного Креста Украины (детали здесь).

Программа от ЮНИСЕФ "Совместно" (больше – по ссылке).

Агентства ООН по делам беженцев (нажмите на ссылку).

Всемирная продовольственная программа ООН (здесь).

Международная организация по миграции (МОМ).

Норвежский совет по делам беженцев (NRC).

Важно: Для оформления денежной помощи украинцы должны получить статус внутриперемещенного лица: получить справку в соответствии с Порядком оформления и выдачи справки о взятии на учет внутренне перемещенного лица.

Подробно о помощи

Миссия Международного Комитета Красного Креста в Украине совместно с Обществом Красного Креста Украины – помощь составляет 2 500 грн на человека. Приоритет предоставляется лицам, перемещенным из пострадавших от боевых действий общин.

Программа от ЮНИСЕФ "Совместно" предусматривает, что семьи (независимо от наличия регистрации как ВПЛ) могут получить трехмесячную денежную поддержку в размере 2200 грн на человека (но не более 5 человек в семье), в случае если они:

имеют трое и более детей до 18 лет, из которых по крайней мере один ребенок не достиг двух лет;

имеют двое и более детей до 18 лет, из которых хотя бы один ребенок с инвалидностью.

Приемные родители/родители воспитатели также могут подавать заявку на получение помощи. Следует зарегистрироваться на сайте register.unicef.org. Если решение будет принято в вашу пользу, выплата поступит в течение 4 недель с момента подачи заявки.

Агентство ООН по делам беженцев оказывает трехмесячную денежную помощь в размере 2200 грн для лиц, переместившихся на территорию Винницкой, Днепропетровской, Закарпатской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Черновицкой и Ивано-Франковской области и зарегистрированных как ВПЛ.

При регистрации нужно указать:

ФИО;

место, дата рождения, номер телефона;

идентификационный код налогоплательщика;

свидетельство о рождении детей (при наличии);

справка ВПЛ (при наличии);

номер банковской карты.

Всемирная продовольственная программа ООН оказывает денежную помощь для переселенцев, временно проживающих в Ровенской и Винницкой областях. Размер пособия составляет 2220 грн на одного человека, а максимальный объем пособия на одну семью составляет 6600 грн (в количестве 3-х человек в домохозяйстве).

Международная организация по миграции (МОМ) – помощь составляет 2200 грн на человека. Для получения помощи человек должен зарегистрироваться как ВПЛ в органах социальной защиты населения территориального общества или ЦНАП. Приоритет предоставляется: беременным женщинам, одиноким родителям, воспитывающим детей, семьям с двумя детьми и более, домохозяйствам, где есть люди с инвалидностью, пожилым людям (65+ лет).

Норвежский совет по делам беженцев (NRC) – для регистрации необходимо скачать мессенджер WhatsApp на свой смартфон или компьютер (Android, iOS, компьютеры Mac или Windows), добавить к вашим контактам номер 0 800 609 844 и отправить на него сообщение с текстом "NRC". Также можно обратиться на горячую линию Норвежского совета по делам беженцев: 0800302007.

Напомним, ранее вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук призвала ВПЛ активнее искать работу. Она обратилась к украинцам с призывом трудоустраиваться на местах, в которые они переехали.

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