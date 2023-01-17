Грошова допомога для переселенців: які міжнародні програми доступні для ВПО

В Україні внутрішні переселенці можуть отримати не лише грошову допомогу від держави, а й подати заявку на виплати від міжнародних організацій. Однак гроші виплатять лише тим, хто ще не скористався можливістю отримати гроші від організацій-донорів.

Як відомо, від держави переселенці щомісячно отримують по 2 тис. грн (дорослі) та 2 тис. грн (діти та люди з інвалідністю). Міжнародні організації виплачують 2220 грн на особу раз на місяць.

Які міжнародні програми доступні для українців:

Допомога від місії Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Україні спільно з Товариством Червоного Хреста України (деталі тут).

Програма від ЮНІСЕФ "Спільно" (більше – за посиланням).

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Агентства ООН у справах біженців (натисніть посилання).

Всесвітня продовольча програма ООН (тут).

Міжнародна організація з міграції (МОМ).

Норвезька рада у справах біженців (NRC).

Важливо: Для оформлення грошової допомоги українці мають отримати статус внутрішньо переміщеної особи: одержати довідку відповідно до Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

Детально про допомогу

Місія Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Україні спільно з Товариством Червоного Хреста України -- допомога складає 2 500 грн на особу. Пріоритет надається особам, переміщеним із громад, які постраждали від бойових дій.

Програма від ЮНІСЕФ "Спільно" передбачає, що сім’ї (незалежно від наявності реєстрації як ВПО) можуть отримати тримісячну грошову підтримку в розмірі 2200 грн на особу (але не більше 5 осіб в сім’ї), у разі якщо вони:

мають троє і більше дітей до 18 років, з яких принаймні одна дитина не досягла двох років;

мають двоє і більше дітей до 18 років, з яких принаймні одна дитина з інвалідністю.

Прийомні батьки/батьки вихователі також можуть подавати заявку на отримання допомоги. Необхідно зареєструватися на сайті register.unicef.org. Якщо рішення буде ухвалене на вашу користь, виплата надійде протягом 4 тижнів з моменту подання заявки.

Агентство ООН у справах біженців надає тримісячну грошову допомогу в розмірі 2200 грн для осіб, які перемістилися на територію Вінницької, Дніпропетровської, Закарпатської, Львівської, Тернопільської, Хмельницької, Чернівецької та Івано-Франківської області та зареєстровані як ВПО.

При реєстрації потрібно вказати:

ПІБ;

місце, дата народження, номер телефону тощо;

ідентифікаційний код платника податків;

свідоцтво про народження дітей (за наявності);

довідка ВПО (за наявності);

номер банківської картки.

Всесвітня продовольча програма ООН надає грошову допомогу для переселенців, які тимчасово проживають у Рівненській та Вінницькій областях. Розмір допомоги становить 2220 грн на одну особу, а максимальний обсяг допомоги на одну сім'ю становить 6600 грн (в кількості 3-х осіб у домогосподарстві).

Міжнародна організація з міграції (МОМ) – допомога складає 2200 грн на особу. Для отримання допомоги людина має зареєструватися як ВПО в органах соціального захисту населення територіальної громади чи ЦНАПі. Пріоритет надається: вагітним жінкам, самотнім батькам, які виховують дітей, сім’ям з двома дітьми та більше, домогосподарствам, де є люди з інвалідністю, людям похилого віку (65+ років).

Норвезька рада у справах біженців (NRC) – для реєстрації необхідно завантажити месенджер WhatsApp на свій смартфон або комп'ютер (Android, iOS, комп’ютери Mac або Windows), додати до ваших контактів номер 0 800 609 844 та відправити на нього повідомлення з текстом "NRC". Також можна звернутися на гарячу лінію Норвезької ради у справах біженців: 0 800 302 007.

Нагадаємо, раніше віцепрем’єрка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук закликала ВПО активніше шукати роботу. Вона звернулася до українців із закликом працевлаштовуватися на місцях, в які вони переїхали.

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